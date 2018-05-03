Konukoğlu'ndan Başkan Fatma Şahin'e Ziyaret

Gaziantep Sanayi Odası(GSO)'nda seçimlerin ardından göreve başlayan yeni yönetim ziyaretlerini sürdürüyor.

GSO'da Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyeleri Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e nezaket ziyaretinde bulundu. Yeni yönetime başarılar dileyen Başkan Fatma Şahin, kentin sanayisinin gelişmesi, büyümesi ve başarısı için çalışan bütün sanayicilere teşekkür etti. Ziyaretlerde, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım ile Yönetim Kurulu Üyeleri; Melike Yüksel, Perihan Çöçelli, Ercan Sayın, Mustafa Özgüler, Hakan Aslansoy, Başar Küçükparmak, Metin Erturhan ve Genel Sekreter Kürşat Göncü de hazır bulundu. - GAZİANTEP