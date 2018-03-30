Konukoğlu 2017 Yılı Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Türkiye ekonomisinin 2017 yılında yüzde 7,4 oranında büyümesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Büyümenin önümüzdeki dönemde de devam edeceğinden şüphemiz yok" dedi.

GSO Başkanı Konukoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye ekonomisinin 2017 yılı son çeyrekteki yüzde 7,3 büyüme ve üçüncü çeyrekte 11,3 olarak revize edilen büyümenin etkisiyle, 2017 Ocak-Aralık döneminde yüzde 7,4 oranında, beklentilerin üzerinde büyüdüğünü söyledi. Türkiye'nin potansiyelinin yüksek olduğunu, herkesin işini daha iyi yaparak büyümeye katkı sağlayacağını kaydeden Konukoğlu, "Gaziantepli sanayiciler olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Daha çok üreterek, daha çok ihracat yaparak üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız.Büyümenin önümüzdeki dönemde de devam edeceğinden şüphemiz yok" diye konuştu. - GAZİANTEP