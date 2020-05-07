Konukevlerine başvuran kadınlara barınma hizmeti
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Konukevlerine başvuran kadınlara barınma hizmeti

Konukevlerine başvuran kadınlara barınma hizmeti
07.05.2020 13:05 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:05

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koronavirüs sürecinde, güvenlik yönünden risk altında bulunmayan, sadece barınma amacıyla kadın konukevlerine başvuran kişilere barınma imkanı sağlıyor.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koronavirüs sürecinde, güvenlik yönünden risk altında bulunmayan, sadece barınma amacıyla kadın konukevlerine başvuran kişilere barınma imkanı sağlıyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgını sürecinde kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları, rehberlik, destek ve yönlendirme hizmetleri devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü tarihten itibaren şiddet mağdurlarına yönelik hizmetlerin kesintisiz devam etmesi, herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla tedbirler alındı. Uygulamalar hassasiyetle takip edilerek, ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar, merkezde Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, illerde de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), Sosyal Hizmet Merkezleri ile kadın konukevlerinin iş birliğinde yürütülüyor. 81 ildeki ŞÖNİM ve 145 kadın konukevi, 3 bin 482 kapasite ile hizmet veriyor.Kadın konukevlerinin bulunduğu büyükşehirlerde güvenlik riski olmayan, sadece barınma amacıyla yapılan başvurular için 6284 sayılı kanunun 10/6 fıkrasındaki 'Barınma yerlerinin yetersiz kaldığı hallerde korunan kişiler; mülki amirin, acele hallerde kolluğun veya bakanlığın talebi üzerine kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt veya benzeri yerlerde geçici olarak barındırılabilir' hükmü uygulanıyor. Böyle durumlarda başvuru sahibinin yerleştirilmesi için ŞÖNİM ve il müdürlüğünün koordinasyonunda ilgili kolluk birimleri ile planlama yapılıyor. Bu kapsamda 42 ilde 45 tesis (14 otel, 11 misafirhane, 15 kamu kuruluş ve 5 yurt) barınma amacıyla kullanılıyor. Şu ana kadar toplam 200 kadın ve çocuk, barınma amacıyla bu tesislere yönlendirildi.


Kaynak: DHA

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