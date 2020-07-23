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Konuk: "Konya Şeker'in üreticiye, üretene desteği bitmeyecek"

Konya Şeker, henüz sona ermeyen korona virüs salgınına rağmen üreticisine yönelik desteklerine devam ediyor.

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23.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:50

Konya Şeker, henüz sona ermeyen korona virüs salgınına rağmen üreticisine yönelik desteklerine devam ediyor. Salgın başladığında on binlerce üreticisine koruyucu sağlık seti dağıtan, 2020-2021 kampanya döneminin başlangıcından bu yana 8 seferde dağıttığı toplam 229 milyon 599 bin 750 TL tutarındaki ayni ve nakdi avanslarla tarlalardaki üretimin aksamamasını sağlayan Konya Şeker, şimdi de 27 milyon 585 bin TL tutarında motorin avansının dağıtımına başlayacak.

25 ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk avans dağıtımı ile ilgili yaptığı açıklamada üretimde sürekliliğin esas olduğunu belirterek, birinci önceliklerinin üreticinin ve üretimin desteklenmesi olduğunu söyledi. Üretimde sürekliliğin sağlanması ve refah seviyesinin yükseltilmesi için çiftçinin desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Konuk, avans desteğini aksatmadan sürdüren Konya Şeker'in, tarımsal üretimi olumsuz etkileyecek herhangi bir sorunun yaşanmaması için gayret gösterdiğini, tarlada alın teri döken çiftçinin namerde muhtaç olmaması için çalıştığını vurguladı. Bazı ürünlerde tarlaya tohumun atılmaya, tarımsal faaliyetin hız kazanmaya başlayacağı mart ayında salgının ülkemizde de görülmeye başlandığını ve sağlık endişelerinin sosyal hayat kadar ekonomiyi, üretimi, turizmi hayatın her alanını etkilediğini belirten Recep Konuk, "Salgındı, ekonomide durgunluktu elbette bitecek, hayat normale dönecek. Ancak tarımsal üretim, tarladaki ürün, tarım takvimi tabiatı gereği hayatın normale dönmesini bekleyemez. Bir süre tıraş olmayabilirsiniz, bir süre yeni eve taşınmayabilirsiniz, düğündü dernekti erteleyebilirsiniz. Ancak, pancarı sonra ekerim, hele bir çapası dursun, risk bitince suyunu gübresini veririm diyemezsiniz. Tabiatı gereği ertelenemez, ötelenemez bir işi fedakarca, üstün bir gayretle yapan üretici bu dönemde desteği en çok hak eden kesimdi ve biz de onları desteksiz bırakmadık. Konya Şeker'in üreticiye, üretene desteği, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de şartlardan bağımsız, zor günde de normal günde de bitmeyecek, sürgit devam edecek. Çünkü biliyoruz ki, traktörler durursa, su motorları çalışmazsa, biçerdöver tarlaya giremezse sadece çiftçi kaybetmez, ülkemiz kaybeder, milletimiz zora düşer. Konya Şeker var olduğu sürece, su motoru, traktör motorin avansı ile tarımsal faaliyet ayni ve nakdi desteklerimizle kendi hinterlandımızda durmayacak, tarla sürülecek, ürünler susuzluktan, üretici çaresizlikten boynunu bükmeyecek, milletimiz zora düşmeyecek. Üreticinin daha çok üretebilmesi ve ürettiğinden daha çok kazanabilmesi için üreticinin ürettiğini işleyecek yatırımlar kadar önemli olan husus tarımsal üretim sürecinde desteksiz kalmamasıdır. Biz hiçbir üreticimiz finansman sıkıntısı nedeniyle tarladan uzak kalmasın, tarla ile üreticinin arasına yokluk girmesin diye tarlaya tohum atılmadan başlattığımız desteğimizi hasada kadar sürdürüyoruz. Bu çerçevede Konya Şeker'in bu kampanya döneminde üreticiye verdiği destek, dağıtımına başlayacağımız motorin avansı ile birlikte 257 milyon 184 bin lirayı geçti. Bu ayni veya nakdi avans olarak Konya Şeker'in üreticiye aktardığı meblağdır. Bu 257 milyon TL tarımsal faaliyet çerçevesinde üreticinin neye ihtiyacı varsa o ihtiyacı giderecek şekilde verildi. Tohum ekileceği zaman tohum avansı, gübre atılacağı zaman gübre desteği, çapa zamanı, bayram gibi herkes için önemli günde nakit avans olarak dağıtıldı. İçinde bulunduğumuz günlerde de sulamaydı, hasattı, ikinci ürüne tarlanın hazırlanmasıydı derken üretici için motorin, güneş kadar, su kadar ihtiyaçtır. Bunu biliyor, motorin avansları ile çiftçimizi çaresiz bırakmıyoruz" dedi.

"Bizim için ticari başarı tarladaki başarının anahtarıdır"

Konya Şeker'in birinci önceliğinin tarladaki üretim olduğunu vurgulayan Başkan Konuk sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz ticari bir şirketiz. Ama bizi diğer ticari şirketlerden ayıran husus bizim bilanço rakamlarından daha çok tarladaki üretim rakamlarını önemseyen bir şirket olmamızdır. Bizim için ticari başarı tarladaki başarının anahtarıdır. Yani bizim sanayide ticarette başarılı olma gayretimizin yegane sebebi tarlaya ve üreticiye daha çok destek olmak içindir. Bizim için işletmeler araç, üretici refahı amaçtır. Konya Şeker olarak biz her şeyden kısarız üreticiden kısmayız. Çünkü biz üreticinin gönül hanesini, şirket bilançosunun kar sütunundan, kar hanesinden daha kıymetli gören bir şirketiz. Bizim varlık sebebimiz üreticidir, üreticinin üretirken işini kolaylaştırmaktır. Bu ülkenin her vatandaşının birinci vazifesi bu ülkeye sahip çıkmaktır. Ülkeye sahip çıkmak sadece sözle olmaz, ülkenin bayrağına, kurumlarına, işletmelerine nasıl sahip çıkıyorsak, tarla tapanına, ahırına, ağılına da öyle sahip çıkacağız. O tarlada, tapanda, ahırda, ağılda, bağda, bahçede üretene sahip çıkacağız. Bu vatanı en çok seven bu vatan için elinden gelenin bir fazlasını üreten, üretmeye çalışandır. Bu ülkenin laf üretenden daha çok iş üretene, gerçek bir ürün üretene ihtiyacı var. O nedenle biz bu ülkenin tarlaları üreterek zenginliğimize zenginlik katmaya devam etsin diye kendimize bir mesuliyet yükledik. Bu mesuliyetin de gereğini daha tohum tarlaya düşmeden yerine getirmeye başlıyor, hasada kadar tarlayı ve üreticiyi desteksiz bırakmıyoruz."

24 Temmuz 2020 Cuma günü dağıtımına başlanacak motorin avansı ile birlikte Konya Şeker'in 2020-2021 kampanya döneminde üreticiye verdiği avans desteğinin toplam tutarı 257 milyon 184 bin 750 TL'ye ulaşırken, Ocak ayından beri grup şirketlerinin üreticiden alımını ve ödemesini yaptığı besi, süt, arpa, mısır gibi tarımsal girdiler için yaptığı ödeme tutarı da yaklaşık 762 milyon 43 bin 533 TL'ye ulaşarak bölge üreticisine 7 aylık sürede yapılan ödemelerin avanslar dahil (pancar bedeli hariç) tutarının toplamda yaklaşık 1 milyar 19 milyon 228 bin 284 TL'yi bulduğu belirtildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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