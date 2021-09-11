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Konu Demet olunca (Demet Akalın)

Hürriyet - Haberler | Magazin
Konu Demet olunca (Demet Akalın)

Ama "Ben buyum, para veriyorsam üzerinde sadece logo olanları giyerim" netliğini takdir etmek lazım.Ben zevkini beğenmiyorum, bu stili beğenmem söz konusu bile değil.Ama yıllardır süregelen bu stilsizliğe şapka çıkarmak lazım.

Ama "Ben buyum, para veriyorsam üzerinde sadece logo olanları giyerim" netliğini takdir etmek lazım.

Ben zevkini beğenmiyorum, bu stili beğenmem söz konusu bile değil.

Ama yıllardır süregelen bu stilsizliğe şapka çıkarmak lazım.

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Haber: Konu Demet olunca (Demet Akalın) - Haberler Magazin
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