Kontrplak fabrikasında çıkan yangın korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kontrplak fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Kontrplak fabrikasında çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde faaliyet gösteren özel bir kontrplak fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde faaliyet gösteren özel bir kontrplak fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde faaliyet gösteren özel bir kontrplak fabrikasının talaş silosunda bir anda yangın çıktı. Yangını fark eden fabrika görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesi neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın hakkında güvenlik güçleri inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kontrplak fabrikasında çıkan yangın korkuttu
Kontrplak fabrikasında çıkan yangın korkuttu
Kontrplak fabrikasında çıkan yangın korkuttu
Kontrplak fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şişede durduğu gibi durmadı! Alkol alan şahıs, ateş yakmak isterken kendisini yaktı
Şişede durduğu gibi durmadı! Alkol alan şahıs, ateş yakmak isterken kendisini yaktı
Faciadan kıl payı dönüldü! Evlerinde tüp patlayan aileyi, bayram ziyareti kurtardı
Faciadan kıl payı dönüldü! Evlerinde tüp patlayan aileyi, bayram ziyareti kurtardı
Deprem olduğunu zanneden iş yeri sahibi, 1,5 metrelik yılanı görünce dehşete düştü
Deprem olduğunu zanneden iş yeri sahibi, 1,5 metrelik yılanı görünce dehşete düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Demir Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Serra Arıtürk Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kontrplak fabrikasında çıkan yangın korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 10:43:26. #1.15#

title