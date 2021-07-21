Kontrplak fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde faaliyet gösteren özel bir kontrplak fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde faaliyet gösteren özel bir kontrplak fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde faaliyet gösteren özel bir kontrplak fabrikasının talaş silosunda bir anda yangın çıktı. Yangını fark eden fabrika görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesi neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın hakkında güvenlik güçleri inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı