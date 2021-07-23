Kontrolünü kaybettiği motosikletiyle yola savrulan kurye yaralandı
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Kontrolünü kaybettiği motosikletiyle yola savrulan kurye yaralandı

Kontrolünü kaybettiği motosikletiyle yola savrulan kurye yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kurye, kontrolünü kaybettiği motosikletinin yola savrulması sonucu yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kurye, kontrolünü kaybettiği motosikletinin yola savrulması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Madenciler Sokak üzerinde 34 DST 080 plakalı motor kurye sürücüsü aniden kontrolünü hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çarptı ardından yola savruldu. Akan trafikte sürücünün savrulduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Sürücünün çalıştığı firmadan gelen iş arkadaşları sürücünün motorunu olay yerinden kaldırdı.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. - ZONGULDAK

Kontrolünü kaybettiği motosikletiyle yola savrulan kurye yaralandı
Kontrolünü kaybettiği motosikletiyle yola savrulan kurye yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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