Kontrolünü kaybettiği motosiklet ile ATM'ye çarptı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet özel bir bankanın ATM'sine çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza,merkez Eyyübiye İlçesine bağlı Akabe Mahallesi'nde meydana geldi.Plakası ve sürücüsünün ismi bilinmeyen motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan motosiklet yol kenarında bulunan ATM'ye çarptı. Kaza sonucu sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. 18 yaşından küçük oldukları için panikleyen motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Kaza ilgili inceleme başlatıldı.