Kontrolünü kaybeden otomobil ağaca çıktı

Kontrolünü kaybeden otomobil ağaca çıktı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil yol kenarında bulunan ağaca çıktı.

02.11.2019 15:56
Kontrolünü kaybeden otomobil ağaca çıktı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil yol kenarında bulunan ağaca çıktı.


Kaza, Bursa - İstanbul yolunun Gemlik'e dönüş rampasında meydana geldi. 16 AEB 29 plakalı otomobil kontrolünü kaybetti. Evvela yol kenarında bulunan kaldırıma çarpan otomobil, savrularak özel arsanın çevresinde bulunan ağaçların üstüne çıkı. Kenarda bulunan bir ağaca saplanarak duran otomobilde herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Emniyet ekipleri yolda güvenlik tedbiri alırken, otomobil çekici marifetiyle kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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