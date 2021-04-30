Son dakika haber! Kontrolü yıkım kontrolden çıktı: O anlar kamerada

Son dakika gelişmesine göre Kontrolü yıkım kontrolden çıktı: O anlar kamerada Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina kepçe darbesiyle yerle bir oldu Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina kepçe darbesiyle yerle bir olurken, o anlar kameraya yansıdı.