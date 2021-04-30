Son dakika haber! Kontrolü yıkım kontrolden çıktı: O anlar kamerada
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Son dakika haber! Kontrolü yıkım kontrolden çıktı: O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Kontrolü yıkım kontrolden çıktı: O anlar kamerada Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina kepçe darbesiyle yerle bir oldu Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina kepçe darbesiyle yerle bir olurken, o anlar kameraya yansıdı.

Kontrolü yıkım kontrolden çıktı: O anlar kamerada

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina kepçe darbesiyle yerle bir oldu

İSTANBUL - Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina kepçe darbesiyle yerle bir olurken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Bayır Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında sokaktaki bir bina kontrollü olarak yıkılmak istendi. Ancak önlem alınmayınca kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Bina bir kepçe darbesiyle yerle bir oldu. Binanın yıkılmasıyla ortalığı toz bulutu sararken, kontrolsüz yapılan yıkım paniğe neden oldu.

Sokak kapanırken, olay yerine gelen zabıta ekipleri incelemenin ardından sokağın açılması için yıkımı yapanlara uyarıda bulundu. Yıkım anı kameraya yansıdı.

Son dakika haber! Kontrolü yıkım kontrolden çıktı: O anlar kamerada
Son dakika haber! Kontrolü yıkım kontrolden çıktı: O anlar kamerada
Son dakika haber! Kontrolü yıkım kontrolden çıktı: O anlar kamerada
Son dakika haber! Kontrolü yıkım kontrolden çıktı: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

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