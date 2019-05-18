Kontrolü kaybolan araç 20 metre yüksekten aşağı uçtu

GAZİANTEP - Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç 20 metrelik yükseklikten aşağı uçtu. Aracın içerisindeki 5 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Gaziantep'in Bülbülzade Mahallesi'nde meydana geldi. Burada bir sokakta dönüş almak isteyen Dilek D. yönetimindeki 06 ET 6518 plakalı otomobil direksiyon hakimiyeti kaybolunca 20 metre yükseklikten aşağı uçtu. Kazanın ardından vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akıl almaz kazanın ardından aracın içerisindeki 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA