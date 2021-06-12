Kontrolü kaybedip bariyerlere girdi

Kontrolü kaybeden sürücü bariyerlere girdi.

Kontrolü kaybeden sürücü bariyerlere girdi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi Çardak mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den Malatya istikametine gitmekte olan O.S. (59) idaresindeki 58 PA 074 plakalı Tofaş marka otomobil yoldan çıkarak bariyerlere girdi. Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkartılarak ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı