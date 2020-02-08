Kontrolü kaybeden ticari taksi direğe çarptı: 4 yaralı

08.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:11

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yağan kar sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kaza, Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Akyazı'dan Karaçalılık istikametine gitmekte olan Ahmet K., idaresindeki 54 T 2037 plakalı otomobil sürücüsü kar yağışı nedeniyle kaygan olan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil telefon direğine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiye ekipleri ve SAKTİM kaza sonrası araç içinde sıkışan sürücüsü Ahmet K'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralı olan 3 yolcuya yaptıkları ilk müdahalenin ardından toplam 4 yaralıyı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı.



Kaza sonucu araçta büyük maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA