Kontrolsüz şekilde yola çıkan araca çarpıp takla attı...Kaza anı kamerada - Haberler
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Kontrolsüz şekilde yola çıkan araca çarpıp takla attı...Kaza anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kontrolsüz şekilde yola çıkan araca çarpıp takla attı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Kontrolsüz şekilde yola çıkan araca çarpıp takla attı... Kaza anı kamerada

Esenyurt'ta sürücüsünün hızlı kullandığı araç, başka bir araca çıkarak takla attı

İSTANBUL - Esenyurt'ta sürücüsünün hızlı kullandığı araç, yola kontrolsüz şekilde yola çıkan başka bir araca çarparak takla attı. Kaza sonrası metrelerce sürüklenen aracın sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, yaşanan o kaza anlar çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün hızlı kullandığı araç, yola kontrolsüz şekilde çıkan başka bir araca çaptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan araç takla attı. Metrelerce sürüklenen aracın içinden hafif yaralı şekilde çıkan sürücü, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza anı ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kontrolsüz şekilde yola çıkan araca çarpıp takla attı...Kaza anı kamerada

Kontrolsüz şekilde yola çıkan araca çarpıp takla attı...Kaza anı kamerada

Kontrolsüz şekilde yola çıkan araca çarpıp takla attı...Kaza anı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - 3. Sayfa

Esenyurt, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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