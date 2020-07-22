Kontrolsüz kavşakta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Kaynaşlı Karaçalı Mahallesi 30. sokak ile Şekerci sokağın birleştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şekerci sokak istikametinde seyir halinde olan E. F. idaresindeki 81 EA 961 plakalı Toyota marka otomobil, 30. sokak istikametinde seyir halinde olan D. D. idaresindeki 81 KA 405 plakalı Hyundai marka otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler D. D. ile S. D.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza nedeni ile trafiğe kapanan kavşak, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Emniyet ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA