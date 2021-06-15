Kontrolsüz kavşakta otomobil ile motorlu kurye çarpıştı: 1 yaralı
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Kontrolsüz kavşakta otomobil ile motorlu kurye çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde motorlu kurye ve otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde motorlu kurye ve otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada savrulan kurye yaralanırken, motosiklet ise hurdaya döndü.

Kaza, 22.30 sıralarında Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Asiller Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 41 AGT 958 motosiklet ile A.K. yönetimindeki 41 SC 790 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen kurye İ.A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü İ.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kontrolsüz kavşakta otomobil ile motorlu kurye çarpıştı: 1 yaralı
Kontrolsüz kavşakta otomobil ile motorlu kurye çarpıştı: 1 yaralı
Kontrolsüz kavşakta otomobil ile motorlu kurye çarpıştı: 1 yaralı
Kontrolsüz kavşakta otomobil ile motorlu kurye çarpıştı: 1 yaralı
Kontrolsüz kavşakta otomobil ile motorlu kurye çarpıştı: 1 yaralı
Kontrolsüz kavşakta otomobil ile motorlu kurye çarpıştı: 1 yaralı
Kontrolsüz kavşakta otomobil ile motorlu kurye çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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