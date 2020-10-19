Kontrolmatik Teknoloji halka arzında 26 kat talep toplandı

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. borsada işlem görmeye başladı.

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. borsada işlem görmeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kontrolmatik'in 12-13 Ekim 2020 tarihlerindeki halka arzında, bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 38.2 katı, yurtiçi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 18.2 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 8.7 katı talep geldi.

Toplamda ise Kontrolmatik halka arz büyüklüğünün 26.3 katı talep toplanırken, 18,255 bireysel ve 57 adet kurumsal yatırımcıya dağıtım gerçekleşti.Şirketin Borsa İstanbul'da yapılan gong töreninde konuşan Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, şirket hisselerinin gördüğü yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi ve ekledi: "Bugün Borsa İstanbul ana pazarda işlem görmeye başlamamızın ilk günü. Öncelikle bize güvenerek şirketimize ortak olmayı seçen tüm yatırımcılara çok teşekkür ediyorum. Halka arza giderek şeffaflaşma ve prestij odaklı bir adım atmayı hedefledik. Halka arzdan elde edilecek fon kaynaklarını AR-GE, yeni yatırımlar, ihracata yönelik faaliyetler ve işletme sermayesi ihtiyacı için kullanacağız. Paylarımıza olan bu ilgi bizi onurlandırdı. Şimdi yatırımcılarla, yeni ortaklarımızla birlikte bu şirketi daha da ileri taşımak için tüm gücümüzle çalışacağız."Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen gong töreni sırasında yaptığı konuşmasında, "Borsanın esas faydası büyüyen şirketlerimize kaynak bulmak. Yatırımcı sayımız ne kadar çok olursa bunu yapmamız o kadar mümkün. Yerli yabancı bireysel kurumsal tüm yatırımcıların dengeli yer aldığı bir tablo çok güzel. Son yıllarda yerli yatırımcı sayımız arttıkça, fonlarımız büyüdükçe bunu yakaladık. Devam ettirmek hepimizin sorumluluğu" dedi.

Törende Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, Gedik Yatırım CEO'su Onur Topaç, Gedik Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi T.Metin Ayışık, Gedik Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Murat Tanrıöver, Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ünsalan, Halit Ünsalan gongu çalan isimler oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı