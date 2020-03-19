Kontrollü üretim yapılan mutfakların toplum sağlığındaki önemi ortaya çıktı Ölümcül korona virüsü ile en etkili mücadele yolunun hijyen kurallarına uyulması olduğunu belirten uzmanlar, özellikle yiyecek, içecek imalatı yapılan gıda işletmelerinin sürekli denetlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Ölümcül korona virüsü ile en etkili mücadele yolunun hijyen kurallarına uyulması olduğunu belirten uzmanlar, özellikle yiyecek, içecek imalatı yapılan gıda işletmelerinin sürekli denetlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Bütün dünyayı etkileyen korona virüsü salgını sebebiyle bir açıklama yapan Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, merdiven altı işletmelerinin aksine, BUYSAD'a üye gıda işletmelerinde hijyenin ehil ve teknik kadrolarca yapıldığını, korona ile ilgili bilgilendirmelerin daha ilk günlerden itibaren dernek üyelerine aktarıldığını ifade etti. Dönmez, "Yaşanan süreçler bizlere düzenli denetim altında olan üyelerimizin toplum sağlığı açısından çok büyük bir görevi üstlendiğini göstermiştir" dedi.

Gıda üretmenin sorumluluk gerektirdiğini söyleyen BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, hazır yemek ve catering imalatı yapılan tesislerin uluslararası hijyen sertifikalarına sahip olması ve ilgili kurumlar tarafından sürekli olarak haberli ve habersiz şekilde sürekli denetlenmesi gerektiğini belirtti. Dönmez, hazır yemek ve catering firmalarının mutfaklarında genel hijyen kurallarına uyulmasının haricinde tencere, tava, kepçe gibi araçların üretildiği malzemelerin, gıda ham maddelerini saklama şartlarının, ham madde tedarik zincirindeki aşamaların sürekli kontrol edilmesi, bunlara ilaveten firmalarda çalışan tüm personelin sağlık kontrollerinin sık sık yapılması gerektiğini söyledi.

BUYSAD üyesi işletmelerin tamamında Uluslararası standartlarda hijyen kontrolleri yapıldığını vurgulayan Coşkun Dönmez, özellikle salgın hastalıkların yaygın olduğu dönemlerde, gıda üretimi yapılan işletmelerdeki hijyen kurallarına uyulmasının her zamankinden daha önemli hale geldiğine dikkat çekti.

Coşkun Dönmez, personeli için yemek temin eden işletmelerin hazır yemek firması seçerken dikkat etmeleri gerekenleri de açıkladı. Dönmez şu bilgileri verdi:

"Sorgulama sadece fiyat üzerinden yapılmamalı. Yemek alacağınız firmaların mutfağını gidip mutlaka görün. Kullandıkları gıda ham maddelerinin sertifikalarını sorun. Personel sağlık kartlarını sorun. Üretim izin belgeleri olup olmadığına bakın. Bağımsız denetim firmaları tarafından denetlenip denetlenmediklerini sorun. TSE'li olup olmadığını sorgulayın. Hijyen belgelerini sorun. BUYSAD üyesi olup olmadıklarını sorun. BUYSAD üyesi firmaların tamamında üretim şartları çok sıkı denetlenmekte ve güvenli yemekler hazırlanıp müşterilere sunulmaktadır." - BURSA

Kaynak: İHA