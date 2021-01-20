Kontrollü patlatmada zarar gören yerlerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kontrollü patlatmada zarar gören yerlerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor (2)

20.01.2021 14:08 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:13
Kontrollü patlatmada zarar gören yerlerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor (2)

AKKUYU NÜKLEER A.Ş.'DEN BİLGİLENDİRMEMersin'in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatının yapıldığı bölgede dün gerçekleştirilen kontrollü patlatma sırasında yakın yerlerde zarar gören ev ve seralarda hasar tespit çalışmaları devam ederken, Akkuyu Nükleer A.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş.'DEN BİLGİLENDİRME

Mersin'in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatının yapıldığı bölgede dün gerçekleştirilen kontrollü patlatma sırasında yakın yerlerde zarar gören ev ve seralarda hasar tespit çalışmaları devam ederken, Akkuyu Nükleer A.Ş'den konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"19 Ocak 2021 Salı günü, Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasına giden bağlantı yolunun yapımını yürüten alt yüklenici şirket tarafından planlı delme ve patlatma çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında Büyükeceli Mahallesi'nde bulunan bazı konutların camları hasar görmüş, iki kişi cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlara derhal yerinde acil müdahale yapılmıştır. Olay yerinde jandarma yetkilileri ve ilgili diğer kurumlar çalışmalarını sürdürmekte, hasar görmüş evlerde ikamet eden vatandaşların acil ihtiyaçları da karşılanmaktadır. Mahallede yerel yetkililer tarafından yürütülen hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından zarar tazmini gerçekleştirilecektir. Akkuyu Nükleer A.Ş. alt yüklenici şirket ile koordineli şekilde olayın nedenlerine ilişkin detaylı soruşturmayı yürüten güvenlik kuvvetlerine gerekli her türlü desteği ve yardımı sağlamaktadır. Soruşturmanın ardından ileride bu tür kazaların önüne geçilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Ceyda Düvenci Jennifer Lopez
Spor Ömer Ali Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Ankara Hastane Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kontrollü patlatmada zarar gören yerlerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 14:14:57. #1.15#
title