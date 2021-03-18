Kontrollü normalleşmeyle sipariş almaya başlayan gelinlik sektörü, yaz düğünlerine hazırlanıyor

Türkiye'nin önde gelen gelinlik üretim merkezlerinden İzmir'de Kovid-19 salgını ile kapasitelerini düşüren atölyeler, yaz düğünleriyle eski kapasitelerine ulaşmayı hedefliyor.

Son yıllarda gelinlikte üretim, tasarım ve ihracat merkezi haline gelen İzmir Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesinde ağırlıklı olarak düğün sektörüne yönelik faaliyet gösteren irili ufaklı firmalar, kontrollü normalleşme sonrası yeni döneme uyum sağlamaya çalışıyor.

Süreçle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan İzmir Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi Başkanı Abdullah Salkım, kontrollü normalleşmeyle birlikte düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde düğünlerin katılımcı sayısı 100'ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı, yüksek ve çok risk grubunda yer alan illerde de katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak şartıyla yapılabilmesinin önünün açıldığını ifade etti.

Ertelenmiş düğünlerin yapılmasına imkan tanıyan bu kararla salgından olumsuz etkilenen sektörde bir hareketlilik yaşandığını dile getiren Salkım, "Siparişlerde ufak da olsa hareketlenme var ancak sektör için yeterli değil. Yaz düğünleriyle rahatlama olacağını düşünüyoruz. Sağlık her şeyden önemli tabi. Devletimiz kapalı yerlere vatandaşını sokmak istemiyor." dedi.

Sektör olarak düğün salonlarındaki kısıtlamanın salonun büyüklüğüne göre belirlenmesi gerektiğini düşündüklerini ifade eden Salkım, "Salonun kapasitesine göre yüzde 30'a kadar izin verilirse hareketlilik daha da artar. Sıkı kontrollerden ve maske, mesafe, temizlik kurallarından asla taviz vermeden yapılacak düğünler sektörü ayakta tutacaktır." diye konuştu.

İzmir'de gelinlik sektörüne üretim yapan yaklaşık 500 firmada 20 bine yakın insanın çalıştığına işaret eden Salkım, ihracat pazarlarında da belirsizliğin devam ettiğine işaret etti.

Salkım, "Normalde yılda ortalama 1 milyar dolarlık ihracat yapıyorduk. Almanya, mart başında pazarı açmıştı, ancak 1 gün önce yeniden kapanma kararı aldı. İtalya'da da zaman zaman kapanmalar devam ediyor. Durum böyle belirsiz olunca alıcılar da sipariş vermeye çekiniyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz