Kontrollü normalleşmeye "Enuygun" değerlendirme

1 Mart itibarıyla uygulamaya alınan kontrollü normalleşme kurallarıyla birlikte otobüs yolculukları için yüzde 50 sınırı kaldırılırken, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar sadece çok yüksek ve yüksek risk grubundaki şehirlere yapacakları seyahatlerde Seyahat İzin Belgesi alması gerekiyor.

1 Mart itibarıyla uygulamaya alınan kontrollü normalleşme kurallarıyla birlikte otobüs yolculukları için yüzde 50 sınırı kaldırılırken, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar sadece çok yüksek ve yüksek risk grubundaki şehirlere yapacakları seyahatlerde Seyahat İzin Belgesi alması gerekiyor.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamada, otobüs ya da uçakla şehirler arası yolculuk edecekler için bir dizi değişiklik yapıldığı bildirildi.

Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre şehirler arası otobüslerde yüzde 50 kapasite sınırı kaldırıldı. Daha önce otobüslerde sadece aynı aileden kişiler yan yana yolculuk yapabiliyordu." ifadelerini kullandı.

Aynı aileden olmayanlar için yan koltukların daha önce boş bırakıldığını ancak bu kısıtlamaya son verildiğini kaydeden Hacıbayramoğlu, bu uygulamayı Enuygun'a eklediklerini belirtti.

Hacıbayramoğlu, yeni genelgeye göre çok yüksek risk grubundaki iller dışında otobüs terminallerinde lokanta, restoran, kafeterya gibi yerlerin de açık olacağını vurgulayarak, otobüs yolculukları için HES kodu, ateş ölçümü, maske, hijyen gibi zorunlulukların ise devam edeceğini bildirdi.

Yeni normalleşmeye göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarla ilgili kurallarda da değişikliğe gidildiğini belirten Hacıbayramoğlu, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı'nın 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı genelgesine göre yüksek ya da çok yüksek risk grubunda bulunan illerde Seyahat İzin Belgesi alma zorunluğunu devam ediyor. 65 yaş üstü vatandaşlar eğer sadece düşük ve orta risk grubu iller arasında seyahat edeceklerse Seyahat İzin Belgesi almaları gerekmeyecek. Ancak iki düşük risk grubundaki şehir arasında yolculuk ederken güzergah üzerinde risk grubu yüksek il varsa yine Seyahat İzin Belgesi alınması gerekecek. Bu yüzden 65 yaş üstü vatandaşların yolculuğa çıkmadan önce mutlaka illerin risk durumlarına göz atmaları gerekiyor. 20 yaş altı gençlerin ise şehirler arası seyahatlerde yanlarında veli ya da vasileri olması durumunda izin belgesi almalarına gerek yok."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan