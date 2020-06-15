Kontrollü normalleşme sürecinde Eminönü tıklım tıklım Kontrollü normalle süreciyle beraber Eminönü'ndeki çarşılara akın eden vatandaşların maske kullanımına ve sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi.

Kontrollü normalle süreciyle beraber Eminönü'ndeki çarşılara akın eden vatandaşların maske kullanımına ve sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Siftah yapamadığını ifade eden Eminönü esnafı ise vatandaşların alışverişe değil gezmeye çıktığını söyledi.

Korona virüs önlemleri kapsamında getirilen kısıtlamaların kaldırılmasıyla başlayan kontrollü normalleşme sürecinde vatandaşlar sokağa döküldü. Eminönü'ndeki Tahtakale ve Mahmutpaşa Çarşısı salgın öncesindeki günlerine geri döndü. Sosyal mesafe kuralının uygulanmadığı görülen Eminönü sokaklarında çoğunlukla maske kullanımına riayet edilmediği gözlendi. Son günlerde etkisini gösteren sıcak havanın da etkisiyle vatandaşların maskelerini çenelerine takarak gezmesi dikkat çekti. Kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle vatandaşların korona virüs önlemlerine uymadığını ifade eden Eminönü esnafı, vatandaşların alışverişe değil gezmeye çıkmasından dert yandı.

"ŞU ANDA SIFIR ÇEKİYORUZ"

Çarşıdaki yoğunluğu değerlendiren Eminönü esnafı Metin Başaran, "Nasıl açıyorsak öyle kapatıyoruz. Şu anda sıfır çekiyoruz. Hepimiz esnaf olarak yurt dışına bağlıyoruz. Yurt dışından Araplar, Almanlar gelmediği sürece oturuyoruz. Şu anda gezmek için çıkıyorlar. Bir hava almak için çıkıyorlar" dedi.

"TELEVİZYON KAMERASI GÖRÜNCE MASKE TAKIYORLAR"

Vatandaşların caddeyi doldurduğunu aktaran İzzet Sirkeci, "Maske konusuna riayet etmiyorlar. Özellikle Eminönü'nde kimse uymuyor. Devlet ne yapsın? Sağlık Bakanı her gün açıklama yapıyor. Halk olarak maskemizi taksak, temizliğe ve hijyene dikkat etsek bu işi tamamen bitireceğiz. Bu bizim satışlarımıza da yansıyacak. Biz herkesten bunu istiyoruz. Eminönü'nde yüzde 40 uyuyor, yüzde 60 uymuyor. Televizyon kamerası görünce maske takıyorlar" diye konuştu.

"GEZİYORLAR AMA ALIŞVERİŞ YAPMIYORLAR"

Esnafın yabancı turisti beklediğini söyleyen esnaf Bülent Yazgı, "Buraya gelen müşterinin çoğu yabancı. Özelikle Arap müşterilerimiz gelirse bir kısım çözülebilir diye düşünüyorum. Alışveriş yapan yok. Geziyorlar ama alışveriş yapmıyorlar. O da çok enteresan. Esnaf durumdan memnun değil" şeklinde konuştu.

"ESNAF KAN AĞLIYOR"

Öğle saatlerinde kadar siftah yapamadığını ifade eden İsmail Dalkılıç, "Günde 2-3 parçayla eve gidiyoruz. Yaktığımız elektriği çıkaramıyoruz. Esnafın durumu o vaziyette. Esnaf kan ağlıyor" dedi.

İnsanların sosyalleşmek için dışarı çıktığını belirten bir vatandaş ise "İnsanlar 2 buçuk aydır evde. Baya bunaldı. İnsanın doğasında olmayan bir şey. İnsanlar sosyal varlıklar gezmesi dolaşması lazım. İnsanlarla ilişki kurması lazım. Mecburen çıkıyorlar" diye konuştu.

(Caner Sönmez/İHA)

Kaynak: İHA