Kontrollü normalleşme kararı Tekirdağlı köftecileri memnun etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasında "yüksek riskli iller" arasında bulunan Tekirdağ'da meşhur köfteciler, kontrollü normalleşme sürecinde yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul etmeye başladı.

Tekirdağ'ın "tescilli lezzeti" köfteyi, uzun süredir paket ve gel-al şeklinde satan işletmeciler, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla hazırlıklarını tamamladı.

İşletme çalışanları, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde hazırladıkları masaları, servise hazır hale getirdi.

Kentin bedesteninde uzun yıllardır köftecilik yapan Kamil Nallar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra müşterilerine kavuştukları için mutlu olduklarını söyledi.

Nallar, kısa sürede diğer hazırlıklarını da tamamlayacaklarını ifade ederek, "Uzun süre bekledik ve sonunda dükkanımızı açıyoruz. Esnaf olarak 'devletimiz ne derse o' dedik. Kurallara en iyi şekilde uyduk. Bundan sonra müşterilerimize en iyi şekilde salgın tedbirleri kapsamında hizmet etmeye çalışacağız." dedi.

Köfteci Şenol Akyüz de yeni kararların esnafı sevindirdiğini belirterek, "Normalleşme süreci vatandaşlar için, esnaf için çok güzel oldu. Müşterilerimiz ağırlayacağız yavaş yavaş. Yeniden müşteri kabul edecek olmak bizi çok sevindirdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman