Kontrollü normalleşme kapsamında Ankara'daki eczanelerin mesai saatleri düzenlendi
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Kontrollü normalleşme kapsamında Ankara'daki eczanelerin mesai saatleri düzenlendi

04.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:18
Kontrollü normalleşme kapsamında Ankara'daki eczanelerin mesai saatleri düzenlendi

Kontrollü normalleşme süreci kapsamında Başkentteki eczanelerin mesai saatleri düzenlendi.

Kontrollü normalleşme süreci kapsamında Başkentteki eczanelerin mesai saatleri düzenlendi.

Ankara Eczacı Odasından yapılan yazılı açıklamada, 2021/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamudaki çalışma saatlerinin normale döndürüldüğü anımsatıldı.

Genelgenin "Valiliklerce gerek görülmesi halinde hıfzıssıhha kurulu kararıyla kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri tespit edilebilecektir." maddesine istinaden eczanelerin mesai saatlerinin düzenlediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kontrollü normalleşme süreci kapsamında, 2 Mart 2021'den itibaren Ankara'da bulunan eczane mesai saatleri hafta içi 08.30-19.00, cumartesi 09.30-19.00 olarak düzenlendi. Kırıkkale ili ve ilçelerindeki eczaneler ise pandemi öncesindeki mesai saatlerini uygulayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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