Kontrollü normalleşme Kapadokya'daki işletmecileri sevindirdi
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Kontrollü normalleşme Kapadokya'daki işletmecileri sevindirdi

03.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:07

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki lokanta, kafe, çay bahçesi gibi işletmeler, kontrollü normalleşme sürecinde hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki lokanta, kafe, çay bahçesi gibi işletmeler, kontrollü normalleşme sürecinde hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre yüksek riskli kentler dışındaki yerlerde işletmeler, yarı kapasiteyle belirli saatler arasında müşteri kabulüne başladı.

Yılın her mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından olan Kapadokya'daki işletmeler de Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde hizmet sunabilmenin telaşında.

Göreme beldesinde lokanta işleten Nesrin Sayın, AA muhabirine, özellikle hafta sonları ziyaretçi hareketliliğinin yaşandığı bölgede uzun süredir müşteri kabul edemediklerini, alınan kararın kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Riskli kentler kategorisine girilmemesi için işletmelerin ve müşterilerin tedbirlere uymasını isteyen Sayın, "Bu karar bizi çok mutlu etti. Hem sıkılıyorduk hem de ekonomik açıdan sorun oluyordu. Yerli ve yabancı turistler bölgeye geliyordu ama lokanta, kafelere giremiyordu. İş yerine girişte ateş ölçümü yapıp maskeli şekilde alacağız. Masaları sosyal mesafeye göre düzenledik." dedi.

Aylardır sadece paket servis uygulaması ile çalıştıklarını aktaran Ferdi Alkıran da iş yerinde çeşitli noktalara dezenfektan üniteleri yerleştirdiklerini, tüm kurallara uyarak hizmet sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

İş yerine gelen turistleri HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yaparak kabul edeceklerini anlatan Alkıran, "Yarı kapasiteli misafir alabileceğiz. 68 kişilik kontenjanımız var, en çok 34 kişiyi içeri alabileceğiz. Burası turistik bir yer, yerli ve yabancı konuklarımız oluyor. Üst düzey önlemler çerçevesinde hiçbir aksaklığa mahal vermeden elimizden geldiğince dikkat edeceğiz." şeklinde konuştu.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz ise uzun bir aradan sonra işletmelerin masa müşterisi kabul edeceğini söyledi.

Kurallara tam riayetle sürecin sorun yaşanmadan atlatılması için gayret gösterdiklerini ifade eden Durmaz, şunları kaydetti:

"Kapadokya'da, turizm sektörü bileşenleri artık çok daha neşeli. Bölgemiz turizme açıktı ve sokakta gezen turistler yemek yiyebilme konusunda sıkıntı yaşıyordu. Bu kararla yeni kontrollü normalleşme döneminde turizm alanında da güzel bir hareketlilik yaşanacağına inanıyoruz. Şimdilik daha çok yerli turistlere hizmet vereceğiz ama inanıyorum ki ileriki zamanda yabancı konukları da ağırlayacağız. Kapadokya'daki tüm tesisler yeni süreç için hazır. Bölgeye gelen turistlerin yemek alanlarını kullanabilmeleri önemliydi, turizm anlamında memnun edici oldu."

Kontrollü normalleşme Kapadokya'daki işletmecileri sevindirdi
Kontrollü normalleşme Kapadokya'daki işletmecileri sevindirdi
Kontrollü normalleşme Kapadokya'daki işletmecileri sevindirdi
Kontrollü normalleşme Kapadokya'daki işletmecileri sevindirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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