Kontrollü normalleşme işletmecileri sevindirdi
03.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:15
Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in esnaf ziyareti Vali Emin Bilmez'in konuşması Lokanta işletmecisi Mesut Şenol ile röportaj VAN - Lokanta, restoran, kafeterya, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi işletmeler, kontrollü normalleşme sürecinde hizmet verecek olmanın...
Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in esnaf ziyareti
Vali Emin Bilmez'in konuşması
Lokanta işletmecisi Mesut Şenol ile röportaj VAN - Lokanta, restoran, kafeterya, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi işletmeler, kontrollü normalleşme sürecinde hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan