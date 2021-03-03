Kontrollü normalleşme işletmecileri sevindirdi

HDP'li vekillerle ilgili sözlerini alkışlamayan tek isim! Nedeni bir hafta önceki açıklama

Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in esnaf ziyareti Vali Emin Bilmez'in konuşması Lokanta işletmecisi Mesut Şenol ile röportaj VAN - Lokanta, restoran, kafeterya, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi işletmeler, kontrollü normalleşme sürecinde hizmet verecek olmanın...