Kontrollü normalleşme işletmecileri sevindirdi
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Kontrollü normalleşme işletmecileri sevindirdi

03.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:15

Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in esnaf ziyareti Vali Emin Bilmez'in konuşması Lokanta işletmecisi Mesut Şenol ile röportaj VAN - Lokanta, restoran, kafeterya, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi işletmeler, kontrollü normalleşme sürecinde hizmet verecek olmanın...

Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in esnaf ziyareti

Vali Emin Bilmez'in konuşması

Lokanta işletmecisi Mesut Şenol ile röportaj VAN - Lokanta, restoran, kafeterya, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi işletmeler, kontrollü normalleşme sürecinde hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kontrollü normalleşme işletmecileri sevindirdi
Kontrollü normalleşme işletmecileri sevindirdi
Kontrollü normalleşme işletmecileri sevindirdi
Kontrollü normalleşme işletmecileri sevindirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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