Kontrollü normale dönüşün ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor İzmir'de kontrollü normal hayata dönüşün ilk gününde bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İzmir'de kontrollü normal hayata dönüşün ilk gününde bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karşıyaka ile Bayraklı ilçeleri arasındaki Altınyol, Konak ilçesindeki Yeşildere ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

Bazı cadde ve sokaklarda da trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar yavaş ilerledi.

Özel araçları olanların, çoğunlukla toplu ulaşımı tercih etmedikleri gözlendi.

Kaynak: AA