Kontrollü normale dönüş süreci (2)
Taksim Meydanı İstiklal caddesi Galata Köprüsü Mısır çarşısı Sultanahmet Meydanı İSTANBUL - İstanbul'da normalleşme süreciyle birlikte Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Eminönü, Mısır Çarşı ve Sultanahmet meydanında yoğunluk yaşandı.
03.06.2020 14:36 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:42
Taksim Meydanı
İstiklal caddesi
Galata Köprüsü
Mısır çarşısı
Sultanahmet Meydanı İSTANBUL - İstanbul'da normalleşme süreciyle birlikte Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Eminönü, Mısır Çarşı ve Sultanahmet meydanında yoğunluk yaşandı.(2)
Kaynak: AA