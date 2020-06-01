Kontrollü normal hayat süreci başladı Uşak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan iş yerleri ve mekanlar normalleşme süreciyle yeniden açıldı.

Uşak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan iş yerleri ve mekanlar normalleşme süreciyle yeniden açıldı.

Kontrollü normal hayata dönüşün ilk gününde kentte geçici olarak kısıtlanan sektörler faaliyetlerine başladı. İş yerlerinde çalışanların hijyen kurallarına dikkat ettiği, kıraathane, lokanta ve kafeterya gibi yerlerde ise gelen müşteriler tarafından sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle kontrollü girişlerin yapıldığı İsmet Paşa Caddesi'ndeki bariyerler de kaldırıldı. Kentin işlek sokak ve caddelerinde ise hareketlilik gözlendi.

Kıraathane işletmecisi Mustafa Türkmen, "Müşterilerimiz ve kendi sağlımız için gerekli tüm tedbirleri aldık. Masalar ve sandalyeler arasındaki mesafeleri sosyal mesafe kurallarına göre düzenledik. İş yerimi sanki ilk gün açıyormuşum gibi heyecanlıyım." diye konuştu.

Öte yandan maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı kentte, vatandaşların bu kurala uyduğu görüldü. Güvenlik güçleri şehrin işlek noktalarında denetimlerini sürdürürken, vatandaşlar da sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi konusunda uyarılıyor.

Kaynak: AA