Kontroller ve kurallar Posof'u koruyor
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Kontroller ve kurallar Posof'u koruyor

Kontroller ve kurallar Posof'u koruyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Serhat ilçe Posof'ta alınan tedbirler hastalığın önüne geçti.

Serhat ilçe Posof'ta alınan tedbirler hastalığın önüne geçti.

Ramazan Bayramından önce uygulanmaya başlayan pandemi yasakları ile emniyet ekipleri işlek caddelerde sürekli kontrol ettikleri için kurallar dışına çıkılmadı. Alınan tedbirler ile ilçede hastalık en alt seviyede tutuldu.

Uzak köylere ve yaşlılar için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Ekibi ise her an ihtiyacı olanlara yardımlar ulaştırdıkları için ise hiç sıkıntı yaşanmadı.

Posof kaymakamı Murat Mete tarafından oluşturulan ekiplerde köylerde vasıtası olmayanlar için ulaşım sağlanırken muhtarların da bu konuda çok yardımlarının olmasıyla vasıta sıkıntısı çekilmedi.

Diğer önemli durum ise yaz aylarında Posof dışından gelenler için de dikkatli olunası için bazı kurallar ve tedbirlerin de alınacağı belirtildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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