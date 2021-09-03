Kontrole gittikleri evde hırsızların bıçaklı saldırısına uğrayan dayı- yeğen yaralandı
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Kontrole gittikleri evde hırsızların bıçaklı saldırısına uğrayan dayı- yeğen yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kontrole gittikleri evde hırsızların bıçaklı saldırısına uğrayan dayı- yeğen yaralandıBURSA'da, evine hırsız girdiği şüphesiyle yeğeni Ali Burcan (22) ile ikametini kontrole giden Fikret Altınsoy (60), hırsızların bıçaklı saldırısına uğradı.

Kontrole gittikleri evde hırsızların bıçaklı saldırısına uğrayan dayı- yeğen yaralandı

BURSA'da, evine hırsız girdiği şüphesiyle yeğeni Ali Burcan (22) ile ikametini kontrole giden Fikret Altınsoy (60), hırsızların bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Burcan ve Altınsoy, tedaviye alındı. Altınsoy'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Hamdi Sokak üzerinde meydana geldi. Fikret Altınsoy'a ait evde şüpheli kişi veya kişileri gören mahalle sakinleri durumu Altınsoy'a bildirdi. Durumu haber alan ev sahibi Fikret Altınsoy, yeğeni Ali Burcan ile birlikte ikametini kontrole gitti. Bu sırada şüpheliler ile Fikret Altınsoy ve Ali Burcan arasında arbede çıktı. Çıkan arbede şüpheliler Altınsoy'u kalbinden, Burcan'ı ise karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Fikret Altınsoy'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kontrole gittikleri evde hırsızların bıçaklı saldırısına uğrayan dayı- yeğen yaralandı
Kontrole gittikleri evde hırsızların bıçaklı saldırısına uğrayan dayı- yeğen yaralandı
Kontrole gittikleri evde hırsızların bıçaklı saldırısına uğrayan dayı- yeğen yaralandı
Kontrole gittikleri evde hırsızların bıçaklı saldırısına uğrayan dayı- yeğen yaralandı
Kontrole gittikleri evde hırsızların bıçaklı saldırısına uğrayan dayı- yeğen yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Kontrole gittikleri evde hırsızların bıçaklı saldırısına uğrayan dayı- yeğen yaralandı - Haberler
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