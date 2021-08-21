Kontrolden çıkarak devrilen otomobilde sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kontrolden çıkarak devrilen otomobilde sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı

Kontrolden çıkarak devrilen otomobilde sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilde bir kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilde bir kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Derekarabağ köyü Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bünyamin Baştürk (61) idaresindeki 06 EU 6959 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yan yatıp sürüklendikten sonra ters dönerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Baştürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken araçta yolcu olarak bulunan ve kazada yaralanan Gülsüm Baştürk'ü (47) ise ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kontrolden çıkarak devrilen otomobilde sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı
Kontrolden çıkarak devrilen otomobilde sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı
Kontrolden çıkarak devrilen otomobilde sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'de feci kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Balıkesir'de feci kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Hastane önüne bırakıp kaçtılar! 16 yaşındaki genç kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi
Hastane önüne bırakıp kaçtılar! 16 yaşındaki genç kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi
Tatvan'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Tatvan'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Jens Stoltenberg Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Cimilli İbo İrem Derici
Spor Ali Koç Muslera Mert Günok Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kontrolden çıkarak devrilen otomobilde sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 11:04:01. #1.14#

title