Kontrolden çıkarak bahçeye giren tır, ağaçlara çarptı: 1 yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkıp şeftali bahçesine giren tır, ağaçlara çarparak durabilirken, sürücü hafif şekilde yaralandı.
21.05.2020 19:11 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:48
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkıp şeftali bahçesine giren tır, ağaçlara çarparak durabilirken, sürücü hafif şekilde yaralandı.
Turgutlu-Manisa kara yolu Bağyurdu Kavşağı yakınlarında, 45 HA 1594 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şeftali bahçesine girdi.
Ağaçlara çarparak durabilen tırda hasar oluşurken sürücü Yusuf Gençer (49) hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye polis ekipleri sevk edildi.
Gençer, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA