Kontrolden çıkar tır bariyerlere çarptı, zincirleme kaza yaşandı

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesi İzmir- İstanbul karayolu Sabuncubeli mevki'inde kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Manisa'nın Yunusemre ilçesi İzmir-İstanbul karayolu Sabuncubeli mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den İstanbul istikametine hareket halinde olan S.S. (33) idaresindeki 33 BPD 68 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Tırın bariyerlere çarpması sonucu arkasından gelen B.A. idaresindeki 35 KD 6533 plakalı otomobil ani fren yaptı. Otomobilin ani fren yapması nedeniyle de arkasından gelen 35 KOT 65 plakalı ticari araç sürücüsü A.A., önündeki araca çarpmamak için direksiyonu kırınca bariyerlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza bölgesine 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri sevk edildi.

Zincirleme kazada tır sürücüsü Secmen S. ile ticari araç sürücüsü Ali A. Hafif şekilde yaralanırken Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan 2 sürücünün durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA