Van'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı - Haberler
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Van'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

AA, Mesut Varol - Güncel
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Van'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

Van'ın Gevaş ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

GEVAŞ, VAN (AA) - Van'ın Gevaş ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Mersin'den Van'a gelen Metro firmasına ait 02 DE 810 plakalı otobüs, Gevaş ilçesi Atalan bölgesinde sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Otobüsten çıkarılan 2'si ağır 9 yaralı, ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırıldı.

Van'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

Van'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

Van'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

Van'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

Van'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

Van'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

Van'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

Van'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

Van'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

Van'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

Van'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

Van'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

Van'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

AA / Mesut Varol - Güncel

Gevaş, Metro, Kaza, Van, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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