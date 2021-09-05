Kontrolden çıkan traktör devrildi: 2 yaralı
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Kontrolden çıkan traktör devrildi: 2 yaralı

Kontrolden çıkan traktör devrildi: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Osmaneli ilçesi Çerkeşli köyünde meydana geldi. İddiaya göre Yasin A. idaresindeki 11 SE 231 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün devrilmesi sonucu sürücü ve yabancı uyruklu 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kontrolden çıkan traktör devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan traktör devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan traktör devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan traktör devrildi: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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