Kontrolden çıkan traktör devrildi; 2 yaralı

17.10.2019 16:02

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucunda iki kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Tekke Mahallesinde meydana geldi. Ömer K. (66) idaresindeki traktör Kara Salih Sokak istikametinden Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak güçlükle durabildi. Kazanın etkisiyle traktör sürücüsü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan Şaban Ş. (65) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Sokak üzerinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA