Kontrolden çıkan traktör cami minaresine çarparak durdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kontrolden çıkan traktör cami minaresine çarparak durdu

Kontrolden çıkan traktör cami minaresine çarparak durdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör cami minaresine çarparak durabildi.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör cami minaresine çarparak durabildi.

Kaza Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Baharlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.İ. (24) idaresindeki 45 TA 2089 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yokuş aşağı kayan traktör cami minaresine çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan D.İ., ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sürücü D.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kontrolden çıkan traktör cami minaresine çarparak durdu

Kontrolden çıkan traktör cami minaresine çarparak durdu

Kazanın büyüklüğünü gözler önüne seren görüntü! Minibüstekiler feci şekilde can verdi

Kazanın büyüklüğünü gözler önüne seren görüntü! Minibüstekiler feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title