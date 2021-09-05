Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır yan yattı: 1 yaralı

- Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır yan yattı: 1 yaralı Erzurum'un Aşkale ilçesinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır yan yattı.

- Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır yan yattı: 1 yaralı

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır yan yattı. Kazada şoför hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre bu sabah saat 09.30 sularında İzmir'den gümrük yükü alan Abdulkadir Yeşilmen idaresindeki 33 CES 27 plakalı tır seyir halindeyken Aşkale'nin Çatalbayır köyü mevkiine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun orta refüjünü aşarak önce karşı şeride geçti, ardından yan yatarak yolu komple kapattı.

Olay yerine ilk önce Çatalbayır köyü sakinleri gelerek ambulansa haber verdiler. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Aşkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşkale ilçe jandarma ekipleri olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak iki taraflı uzun kuyruklar oluşturan trafiği tek taraflı seyretmesini sağlarken, Aşkale İtfaiye ekipleri de yan yatan tıra köpüklü suyla müdahale ederek herhangi bir patlamaya karşı soğutma çalışması yaptılar. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Celal Dilsiz