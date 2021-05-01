Kontrolden çıkan tır, tarım arazisine devrildi
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Kontrolden çıkan tır, tarım arazisine devrildi

Kontrolden çıkan tır, tarım arazisine devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tır yoldan çıkarak tarım arazisine devrildi.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tır yoldan çıkarak tarım arazisine devrildi. Kaza esnasında yolun boş olması ise olası facianın önüne geçti.

Kaza, Bolvadin-Emirdağ karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirdağ ilçesinden Bolvadin ilçesi istikametine giden V.Ö., yönetimdeki 61 K 21259 plakalı malzeme yüklü tır dişli beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje giren tır sonrasında ise yol kenarındaki tarım arazisine devrildi. Devrilen tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken araç içerisinden ise çevredekilerin yardımı ile çıkmayı başardı.

Kazanın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kontrolden çıkan tır, tarım arazisine devrildi
Kontrolden çıkan tır, tarım arazisine devrildi
Kontrolden çıkan tır, tarım arazisine devrildi
Kontrolden çıkan tır, tarım arazisine devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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