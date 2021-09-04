Kontrolden çıkan tır otomobile çarptı
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Kontrolden çıkan tır otomobile çarptı

Kontrolden çıkan tır otomobile çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da kontrolden çıkan tır önce otomobile çarptı ardından karşı şeride geçti.

Samsun'da kontrolden çıkan tır önce otomobile çarptı ardından karşı şeride geçti.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun – Ordu Karayolu'nda seyir etmekte olan 55 JN 989 çekici plakalı tır sürücüsü Mustafa Ş. direksiyon hakimiyetini kaybederek, aynı istikamette seyir etmekte olan Ömer D. kontrolündeki 53 ABR 983 plakalı otomobile çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Tırın dorse kısmında sıkışan otomobil orta refüje çarparak durabildi. Olayın 112 acil servise ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza, maddi hasarlı olarak atlatıldı. - SAMSUN

Kontrolden çıkan tır otomobile çarptı
Kontrolden çıkan tır otomobile çarptı
Kontrolden çıkan tır otomobile çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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