Kontrolden çıkan TIR, köprüden yük trenin üstüne düştü
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Kontrolden çıkan TIR, köprüden yük trenin üstüne düştü

MERSİN'de köprü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, demidyoluna düştü.

Kontrolden çıkan TIR, köprüden yük trenin üstüne düştü
25.05.2020 22:25 | Son Güncelleme: 25.05.2020 22:28

MERSİN'de köprü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, demidyoluna düştü. Hareket halindeki yük treninin üzerine düşen TIR'ın sürücüsü ağır yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. D-400 Karayolu'nda seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkan yabancı plakalı TIR, köprü korkuluklarını yıkıp, tren yoluna uçtu. Kazada, TIR'ın dorse kısmı yüktreninin üzerine düştü. Demir yoluna uçan TIR'ın kupa kısmındaki yabancı uyruklu sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan TIR sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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