Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçip 5 aracı biçti - Haberler
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Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçip 5 aracı biçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçip 5 aracı biçti

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kontrolden çıkan rulo iplik yüklü tır karşı şeride geçip aralarında otomobil, ticari ve traktöründe bulunduğu 5 araca çarpıp devrildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kontrolden çıkan rulo iplik yüklü tır karşı şeride geçip aralarında otomobil, ticari ve traktöründe bulunduğu 5 araca çarpıp devrildi.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Dinar ilçesinde meydana geldi. Yokuş aşağı inen ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 20 ZA 427 plakalı tır, yolun karşı şeridine geçip o sırada yolda ilerleyen 3 otomobil, 1 hafif ticari araç ve bir traktöre çarptıktan sonra durabildi. Çarpmanın etkisi ile ortalık savaş alanına dönerken, kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından tırın dorsesi de yola yan yatarken, içerisindeki rulo iplikler ise çevreye saçıldı. Kazanın ardından kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçip 5 aracı biçti

Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçip 5 aracı biçti

Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçip 5 aracı biçti

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Haber: Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçip 5 aracı biçti - Haberler
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