Kontrolden çıkan tır, karayolunu trafiğe kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kontrolden çıkan tır, karayolunu trafiğe kapattı

23.03.2021 22:36 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:54

Kontrolden çıkan tır, karayolunu trafiğe kapattı Trafik akışı, polis ekiplerince karşı yönden sağlandı Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, bariyerle çarparak durabildi.

Kontrolden çıkan tır, karayolunu trafiğe kapattı

Trafik akışı, polis ekiplerince karşı yönden sağlandı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, bariyerle çarparak durabildi. Karayolunu trafiğe kapatan TIR'a çarpan otomobil de hurdaya dönerken, kazada yaralanan olmadı. Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolu bir süre trafiğe kapalı kalırken, bir süre de trafik, polis ekiplerince karşı şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula yönünden İzmir yönüne doğru seyir halinde olan Baktimur Özhan idaresindeki 45 SC 5124 plakalı TIR, Kovukdere rampalarına geldiğinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karayolunda bir süre savrulan TIR, orta refüjdeki bariyerlere çarparak yolu trafiğe kapatırken, aynı yönde seyir halinde olan Himmet Kıvrak idaresindeki 40 DH 847 plakalı otomobil de TIR'a çarptı. Kazaya karışan her iki araçta da yaralanan olmaz iken, İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde bir süre aksaklık yaşandı. Kazaya karışan TIR'ın yoldan kaldırılma çalışmaları sürerken, trafik akışı, polis ekiplerince karşı yönden kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla, trafik akışı normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan tır, karayolunu trafiğe kapattı
Kontrolden çıkan tır, karayolunu trafiğe kapattı
Kontrolden çıkan tır, karayolunu trafiğe kapattı
Kontrolden çıkan tır, karayolunu trafiğe kapattı
Kontrolden çıkan tır, karayolunu trafiğe kapattı
Kontrolden çıkan tır, karayolunu trafiğe kapattı
Kontrolden çıkan tır, karayolunu trafiğe kapattı
Kontrolden çıkan tır, karayolunu trafiğe kapattı
Kontrolden çıkan tır, karayolunu trafiğe kapattı
Kontrolden çıkan tır, karayolunu trafiğe kapattı
Kontrolden çıkan tır, karayolunu trafiğe kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN YİĞEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Sivas
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kontrolden çıkan tır, karayolunu trafiğe kapattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 22:55:26. #1.14#
title