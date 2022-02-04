Kontrolden çıkan tır kar birikintisine saplandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kontrolden çıkan tır kar birikintisine saplandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kontrolden çıkan tır kar birikintisine saplandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, kar birikintisine saplandı.

SUNGURLU, ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, kar birikintisine saplandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Çiftlik Kavşağında meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 76 DH 875 plakalı tır, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak orta refüjdeki kar birikintisine saplandı. Kazada yaralanan olmazken, tırda maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle Çorum-Kırıkkale karayolunda ulaşım uzun bir süre aksadı. - ÇORUM

Kontrolden çıkan tır kar birikintisine saplandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sungurlu, Çorum, Kaza, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title