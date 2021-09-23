Kontrolden çıkan tır duvara çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Kontrolden çıkan tır duvara çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kontrolden çıkan tır duvara çarptı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kontrolden çıkan tır duvara çarparak durabildi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kontrolden çıkan tır duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza. Devrek ilçe çıkışı Başlarkadı rampasında yaşandı. Serdar K. idaresindeki 67 ACE 925 plakalı tır, yolun ıslak ve kaygan olması nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün durumum iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kontrolden çıkan tır duvara çarptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır duvara çarptı: 1 yaralı

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