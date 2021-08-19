Kontrolden çıkan tır devrildi, yemler savruldu
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Kontrolden çıkan tır devrildi, yemler savruldu

Kontrolden çıkan tır devrildi, yemler savruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de kontrolden çıkan tır devrildi, yemler etrafa savruldu.

Bingöl'de kontrolden çıkan tır devrildi, yemler etrafa savruldu. Sürücü yara almadan kazayı atlattı.

Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Kantarkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bingöl- Erzurum Karayolunda seyir halinde ve sürücüsü öğrenilemeyen 58 TE 626 plakalı yem yüklü tır, kontrolden çıkarak yan yattı.

Tırın kaza yapmasıyla birlikte yemler yola savrulurken, sürücü yara almadan kazayı atlattı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kontrolden çıkan tır devrildi, yemler savruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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