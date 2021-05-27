Kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralı

Kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul-Samsun kara yolu üzerinde bulunan Çerkeş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 HB 847 plakalı tır, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan devrildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve yolcuya etraftaki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaza yapan taraflar ortalığı savaş alanına çevirdi! Şahıslardan biri eline aldığı tampon parçasıyla böyle saldırdı
Kaza yapan taraflar ortalığı savaş alanına çevirdi! Şahıslardan biri eline aldığı tampon parçasıyla böyle saldırdı
İstanbul'da asker eğlencesi için çekici üzerinde düzenlenen asker konvoyu bu kadarına pes dedirtti
İstanbul'da asker eğlencesi için çekici üzerinde düzenlenen asker konvoyu bu kadarına pes dedirtti
Zindaşti davasında gerginlik! Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti
Zindaşti davasında gerginlik! Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Prens Harry Deniz Çakır Demet Akalın
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 02:04:36. #1.16#

title