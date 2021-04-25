Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
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Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu Bursa-Eskişehir karayolunda ulaşımda aksama yaşandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu Bursa-Eskişehir karayolunda ulaşımda aksama yaşandı. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük'ten İnegöl istikametine giden Öner K. idaresindeki 42 DBK 53 plakalı hurda yüklü tır, Mezitler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçerek devrildi. Devrilen tırın sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tırın dorsesinde hurdalar ise devrilme sonucu yola savruldu. Hurda metaller nedeniyle Bozüyük-İnegöl kara yolunun Eskişehir istikametine doğru yaklaşık bir saat ulaşım sağlanamadı. Ekiplerce yolun temizlenerek dorsenin kurtarıcı yardımıyla yoldan kaldırılması sonucunda trafik normal akışına döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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