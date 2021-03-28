Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kontrolden çıkan tır refüje çarpıp devrildi.

Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kontrolden çıkan tır refüje çarpıp devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Afyon-Kütahya yolu Altıntaş Zafer Havalimanı kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Afyon'dan Kütahya istikametine gitmekte olan Muharrem A. idaresindeki 07 HSA 79 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yan yattı. Kazada tır sürücüsü Muharrem A. yaralandı. Altıntaş Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından tır içerisinden çıkarılan şoför Muharrem A., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi atına alındı.

Kısa bir süre kapanan yolun trafiğe kontrollü olarak açıldığı, tırı kaza yerinden kaldırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - KÜTAHYA

Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Binnur Kaya Aleyna Tilki Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ersun Yanal Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 16:21:56. #1.15#
title